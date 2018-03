Tirar de la cadena

Falta de entendimiento



Ridícula la Cadena Nacional. Vergonzosa la propaganda política del gobierno.



¿Esto es lo que se entiende por diálogo?



Fue una alocución de una sola vía ignorando lo reclamado, no sólo por el agro, sino por el pueblo.



Si todas las loas que se mencionaron son ciertas (no los estoy llamando mentirosos) hay algo que está realmente mal. No se sienten.



Es cada vez más creíble que hay dos Uruguay. Uno donde vive el gobierno y sus acólitos y otro donde vive el pueblo (trabajadores, jubilados, industriales, inversionistas, etc.).



Ya no sólo es la sensación térmica de la inseguridad, ahora podemos agregar la sensación térmica económica.