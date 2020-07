Tirando ideas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos a escasos tres meses de las municipales y por eso me pareció de interés repasar los números de la IMM. Lo que expresaré no tiene color partidario.



De acuerdo al balance de ejecución presupuestal del 2018, el último publicado, el total de gastos es del orden de los 700 millones de dólares anuales, compuesto por 44.3% para sueldos, 33.7% para gastos, 2.5% para la Junta Departamental y 19.5% para inversiones.



Las estadísticas sobre los empleados públicos indican que por diversas razones, el retiro anual es del orden del 8.5% anual. La propuesta incluye no bajar los proventos y tasas que se cobran hoy.



Si la próxima Administración aplicara una política de no provisión de vacantes y además se fijara como meta una baja de gastos del mismo orden, ese porcentaje sobre la suma de sueldos y gastos de funcionamiento (78%) daría una cifra del orden de los 46 millones de dólares anuales.



En el 2018 la inversión total de la IMM fue de 136 millones de dólares, cifra que parece ser una base mínima para mantener a la ciudad. La obra mayor de la actual administración es el puente sobre Avenida Italia con un costo presupuestado de 18 millones de dólares.



Por lo tanto, la aplicación adicional de 46 millones de dólares anuales a nuevas inversiones permitiría un enorme salto cualitativo en la ciudad, en sus calles, sus plazas, la recolección de basura, el ordenamiento del tránsito y el mejoramiento de las zonas más carenciadas.



Además, las obras darían empleo a miles de trabajadores, desde técnicos a peones. Esto rompería el mito de que si el Estado no toma empleados, aumenta la desocupación.



Se trata de una idea de orden general, que puede tener ajustes de distinto orden, pero en lo sustancial, pienso que puede ser un insumo de interés para ser tenido en cuenta en la campaña electoral.