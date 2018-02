Tiran la plata

Costumbre extendida en el Estado



@| Veo desde hace tiempo con mucha preocupación como los choferes de autos oficiales permanecen en el interior de los mismos por horas con el vehículo encendido.



Esto en invierno para obtener calefacción y en verano para que pueda funcionar el aire acondicionado.



Me puse a pensar que esta conducta no la deben practicar en sus autos particulares...



A muchos de ellos los he visto durmiendo, otros juegan o chatean celular en mano, vaya a saber uno, siempre con vidrios negros que no facilitan observar bien. También me he acercado a golpearles el vidrio. Acceden a bajar la ventanilla y lo que TODOS me han comentado es que son los jerarcas quienes les piden mantener el auto calentito en invierno o muy fresco en verano por si deciden salir de sus oficinas. ¡De no creer verdad? En un país que importa el combustible, pasamos caminando con calor o frío los de a pié y sin embargo los vehículos SOF o SIM del parque automotor estatal o municipal tan campantes gastando mayor cantidad de nafta o gas oil. También he interceptado el paso de alguna figura de gobierno, recuerdo al Sr. Baraibar (ex Embajador Itinerante y Director Nacional de Trabajo) con quien conversé y a quien le pareció pésima esta conductas de los empleados que no cuidan los materiales que les son entregados por parte del Estado. Me contó como operaba esto en Suecia, ejemplo que estaría muy bueno trasladara a toda la población, para cuidar lo que es de todos. ¡Será quizás verdad que se da aquella máxima de que “con la billetera del Estado somos todos generosos” y no cuidamos? Pero hay “ciudadanos” a los que nos duele y mucho este proceder y pensamos que hay que ponerle coto de una vez. Una medida ejemplarizante para toda la Administración, sin excepciones.



También he tratado de entrar a esas reparticiones como la que está en la calle Mercedes casi Libertador del MIEM sin suerte de que alguien me escuchara, lo mismo en la sede del Directorio del Codicen en Av. Libertador 1409 casi Colonia donde permanentemente y todos los días veo a los choferes dentro del habitáculo de los coches oficiales esperando que baje el jerarca. Puedo aportar matrículas, fotos y filmaciones. Cuando uno pasa a toda hora puede constatar esto que afirmo, los motores son muy silenciosos pero se ve el charquito que dejan los aire acondicionados encendidos luego de estar mucho tiempo funcionando, con el motor en punto muerto. No solo producen un mayor consumo de combustible, también me aportaba un mecánico el dato de que “cansan el motor”.



Estas son las cosas que podemos ver todos los ciudadanos, a simple vista de como cuidan los dineros y bienes públicos y en qué se va la plata de todos y todas. Lo mismo con el sistema de valizas viales, una verdadera epidemia por toda la ciudad. La gente piensa que son de la Intendencia y no tienen ni idea lo que salen por hora, día y mes su alquiler.



Perdón que insista, pero terminando creo que hay un “concepto” que debería enseñarse e inculcarse a los niños desde la escuela. Si Ud. le pregunta a un ciudadano común que va por la calle acerca de lo que piensa que son los llamados “Dineros Públicos” no saben darle una respuesta. Lo he comprobado con diversos grupos donde actúo como coordinador. Se quedan en blanco, mirándote. No tienen ni idea. Principio quieren las cosas; quizás si enseñamos e inculcamos este concepto con ejemplos, podamos salvar a nuestra patria de tanta corrupción y manejos poco claros, queriendo y cuidando más a nuestros edificios públicos y administrando y asignando mejor los escasos recursos de los que siempre nos quejamos. “Orden es progreso”.