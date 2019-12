Tipo de país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se han visto no hace mucho, estudios sobre los países más felices del mundo, los aconsejados para vivir un buen "retiro", y no hace tanto también, un estudio sobre los de más expectativa de vida.



En este último estudio, nuestro tranquilo país figura en el puesto setenta, detrás de por ejemplo Chile, Alemania, Finlandia, y casi igual que Paraguay y Argentina.



Cuando leía las bondades y los consejos para venir a pasar aquí un buen "retiro", no me queda claro el porqué en expectativas de vida estamos tan abajo de la tabla, y en el de buen retiro en los primeros lugares del mundo.

Indudablemente, nuestro país puede ser "tranquilo", quizás para pasar sus años de jubilados, para ciudadanos que cobran este beneficio en dólares o euros.



Ahora bien, si en expectativa de vida no figuramos entre los primeros, esto se explicaría sencillamente por el tipo real de país que somos.



Indudablemente, nuestra salud está en la prehistoria; la forma de trabajar no nos protege en forma debida, el ambiente laboral, social, psicológico tampoco nos estaría brindando buena cobertura, ni protección.

Llegamos a la edad jubilatoria literalmente "destrozados", ya sea físicamente como social, psicológica y económicamente.



Somos de los países en que se exige mucho, pero no se presta atención al deterioro constante durante la vida activa.

Somos un hermoso país y podríamos tener más expectativa de vida, si se nos cuidara como se debe, como se hace en muchos otros países.

Aquí solo se mira la productividad del individuo, y no hay organismos que atiendan, día a día, el desgaste del trabajador como ser humano...



Es por todo esto que figuramos en estadísticas de los primeros en suicidios, en adultos mayores viviendo en soledad, etc. Pero bueno, por otro lado, seguimos siendo vistos desde lejos como el país ideal para pasar los últimos años dorados. Claro, tienen razón, debe ser viviendo en Punta y girando jubilaciones en euros o dólares...