Tiempos modernos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.





Chaplin sigue enroscando eslabones y las maquinas continúan su función sin reparar en nada mas que su ciclo programado. El Dr. Miranda se le parece como dos gotas de agua. Tiene respuesta automatizada y enrosca de igual forma sus expresiones. No llamemos razonamiento a lo que no lo es.

Para el todo lo que sea externo al engranaje del FA no tiene ni merece valor alguno. Eso si. Cuando le hablaron de 33 cargos se le iluminó la mirada y casi pierde los lentes. Claro. Luego le dijeron que el no estaba en la lista y volvió a su rutina machacona y nada creativa.



Reclamó contra una resolución de Corte Electoral del 23 de diciembre. Eso fue el 27 de enero... lento en la reacción, ¿no? Un Presidente del FA que reacciona mas de un mes pasada la fecha de una resolución que dice “perjudica a la democracia" (nada mas ni nada menos) parece estar o bien distraído o ajeno a la situación. Pero veamos "el perjuicio".



En 2010 lo que cuestiona estuvo vigente. Y la Corte estaba integrada por todo el “equipo FA” como hoy. Esto fue dicho el 28 de enero por el Dr. Korseniak (h) en el programa En Perspectiva. Y a pregunta del periodista lo reiteró. Entonces, Dr. Miranda, ¿la Corte del 2010 perjudicó la democracia ? Seria buena una respuesta.



Pero no quedó el Presidente del FA en ese solo punto. Entró a elucubrar con la ley de urgente consideración. Y como siempre la calificó como “neoliberal y hasta reaccionaria". Lo primero ya es conocido como sus respuestas a todo lo que no le gusta o lisa y llanamente, no entiende. Ahora paso a "reaccionaria". Demos paso al asombro por la ampliación de los calificativos que usa.



La ley, entre tantas cosas, favorece y facilita la adopción de menores. Amplia en condiciones y tiempo la construcción de viviendas, favoreciendo dos asuntos muy serios. Uno, el trabajo en un sector que perdió mas de 20.000 puestos en los últimos años del “gobierno" de su partido. Dos, el acceso a la vivienda a mas de 50.000 familias que la precisan. Tres ataca la seguridad pública en tema que su partido no solo fracasó, sino que hizo perder vidas como nunca antes y aumentar cárceles horripilantes para todos los que saben algo del tema, dentro y fuera de fronteras.



Podría citar mas contenidos de la ley. Pero como estos son "neoliberales y reaccionarios" tengo temor a las iras de su tan sesudo y variado análisis.

Me gusta el cine y encuentro en el personajes que siempre algo nos dejan de sabor. En “Mi Querido Presidente”, Michael Douglas hace el papel del Presidente y en una controversia de carácter ético con un rival marca en su discurso algo así como “Nuestros problemas son serios. Tratémolos como tales".



¿No le parece ?