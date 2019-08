Tiempos electorales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se acercan nuevas elecciones, diversos temas afloran, pero de salud no se habla, a pesar de ser unos de los pilares de la nación.



Es relevante conocer si hay ofertas de cambio y cuáles serían, a fin de una medicina para este siglo, ya que se invierte mucho dinero pero no cumple las expectativas, a pesar de tamaña inversión.



La superposición de oficinas, centros de atención, no resuelven el rompecabezas; de ningún modo con el aumento masivo de integrantes o recurriendo a emparches, ante la presión pública.



Es obvio que el problema no se resuelve de un plumazo, ni por decreto, sino a través de una estrategia programada. Un cambio sustancial con una política sanitaria adecuada a un país pequeño, sin dificultades territoriales ni poblacionales, con nociones del status sanitario.



Se requiere de un acuerdo sobre qué se quiere, cómo se implementa y dónde; con disciplina al estar la vida en juego. Implica experiencia, racionalidad, eficiencia y controles que edifiquen cambios reales y aplicables al país. Diseñando una organización acorde a esas expectativas. Con una distribución del trabajo ágil, sólido. Iniciada en la atención primaria fundada en los médicos de familia, a fin de solucionar los problemas frecuentes. Es el arranque del equipo, con la formación adecuada, pericia e interacciones cuando son imprescindibles para resolver situaciones. Descomprimiendo las urgencias de situaciones que no les corresponde.



Las urgencias, como lo dice su nombre, abordan lo que no es viable por el primer escalón. Se pretende aliviarlos de consultas que no le competen: reducir el tiempo de espera y una resolución ágil y eficiente.



La emergencia es una especialidad con gente entrenada; quien recibe en el menor tiempo posible la o las personas con riesgo de vida. Con una estructura profesional que direccione la búsqueda y traslado del caso al lugar más adecuado en el menor tiempo. Utilizando los medios de transporte adecuados a la realidad.



Esa es la emergencia de verdad; ubicadas estratégicamente, entre otros requisitos; sin superposición de acciones, donde la eficiencia da buenos resultados.



Estas apreciaciones son la visión, no de un especialista sino del sentido común y de lo que ocurre en otros lugares.



¿Hay algo previsto?