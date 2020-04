En tiempos de cuarentena...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estos días nos invitan a pensar y a reflexionar, intentando saber de dónde venimos, quiénes somos y adónde vamos; preguntas profundas, también aquellas más básicas, como no saber qué va a pasar mañana, donde la única certeza es la incertidumbre, mientras vamos navegando en aguas desconocidas.



Las cosas más simples son las que más se extrañan, la reunión con amigos, la familia, la caminata por el barrio o el simple apretón de manos. Palabras como barbijo, cuarentena, quedate en casa, coronavirus, aislamiento, contagio, son repetidas una y otra vez en todos los medios de comunicación y redes sociales. Todo ello en medio de una pandemia de magnitudes colosales, inimaginables e imprevisibles.



En esta emergencia sanitaria asistimos al período de más información y desinformación que se haya visto. ¿Saldremos más sabios? Esperemos que sí.



Estamos viviendo una situación absolutamente desconocida, para la cual no estábamos preparados. El mundo no está preparado para vivir un aislamiento social, donde la distancia cuenta para combatir al enemigo microscópico Covid-19.



Todo esto nos invita a pensar en qué se ha invertido en materia de salud y cómo. ¿La telemedicina llegó para quedarse? Nos hemos dado cuenta que algo tan simple como aquello de que lo primero es la salud y sin salud no hay nada, es cierto.



Toda crisis es también una oportunidad. Tenemos el desafío histórico de obtener un gran aprendizaje de una situación complicada, cambiante y que nos interpela a todos.



Sin saludos afectuosos, sin abrazos, sin reuniones, sin ronda de mate, sin deporte; con muchos compatriotas en seguro de paro, con empresas en dificultades económicas, debemos sacar lo mejor de cada uno, actuar con disciplina, pensando en la comunidad y escuchando a los que saben.

Está la gente que necesita ayuda y la que puede ayudar. “Solidaridad y compromiso social”.



Las decisiones de ahora deben ser teniendo en cuenta el día después. Los cambios son increíblemente rápidos y debemos estar preparados para ellos.

Saldremos con imaginación, siendo creativos, apelando a lo mejor de nosotros. Tenemos que aprender a coexistir con el Covid-19 y sus mutaciones, “aplanar su curva de crecimiento” y reactivar la alicaída economía. Será con “estímulos”, “rescates” o varios combos a la vez.



¿Cómo será volver a la “normalidad”, luego de esta gran crisis que enfrenta la humanidad? Nuestros “problemas personales”, tal vez dejen de ser propios y pasarán a ser compartidos. Tal vez cambie la forma de trabajar, cómo se socializa la gente, o nuestra forma de comprar.



La pandemia aceleró el tiempo. Lo que sucedería dentro de 10 años está pasando ahora. Es un ensayo del futuro, estamos aprendiendo cosas nuevas, ojalá nos salga bien.



La vida es como el deporte, siempre da revancha. Sin duda, volveremos a darnos un abrazo, a estrechar la mano y al festejo desenfrenado de un gol.