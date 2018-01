@|Quien piense que aquí vamos camino de resolver alguno de los desastres que nos afligían en el país comete un craso error.



Como siempre, lo que Vázquez denomina como “el modelo”, consiste en ir resolviendo o emparchando… sólo las consecuencias, sólo los efectos de los desastres que han provocado en casi 13 años… Pero jamás las causas (resolver causas excede en mucho su capacidad).



Y en algunos asuntos realmente hay que hacer un gran esfuerzo para no pensar que se empeña en el mal, o peor, en la malicia científica o en la adicta terquedad.



Cuesta mucho creer que no sepa, o que nadie le haya dicho, que el manto de incertidumbre que el se ha emperrado en sembrar, es un lastre terrible para la República.



En consecuencia, lo único que puede suponerse es que el monarca hace todo lo que hace en forma totalmente deliberada y por terquedad maldita.

Es decir hay una voluntad, cristalizada en lo fáctico, para hacer el mal.

Nadie sabe tres belines sobre quién rayos dirige la economía totalitaria de esta nación.



¿Es él solo? No, no es él, no tiene la menor noción. Son tres (Mujica, Astori y él) que - ahora mismo - constituyen una especie de comité secreto de crisis, en el cual la idea más preclara es, como queda dicho, “el parche”, el remiendo transitorio. O la patada hacia adelante, se llamen cincuentones, jubilados, enfermos que requieren tratamientos o medicación especial y cara, educación, seguridad, etc.



Lo de siempre: postergación, improvisación y simulación.