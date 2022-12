Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El tero es nuestra ave nacional. Posiblemente, los citadinos no lo tengan muy presente, puesto que es un ave zancuda de plumaje blanco mezclado de negro y pardo. Generalmente oculta su nido y arma una alharaca lejos del mismo para despistar a quienes intenten apoderarse de los huevos, incluyendo vuelos intimidatorios.



El caso de los pasaportes uruguayos falsificados, principalmente otorgados a ciudadanos rusos, ha sido denominado por la prensa como el “Caso Astesiano”.



Por todos los medios posibles, se ha tratado de vincular al ex-custodio presidencial a otros integrantes del elenco gubernamental. Así, desde hace dos meses se han ido agregando “capítulos” de “informaciones” que surgirían del celular que usaba el ahora detenido custodio. Casi siempre, estas “filtraciones” supuestamente originadas en la Fiscalía, agregan otros supuestos delitos que involucrarían a autoridades del gobierno. En base a supuestos chats, se estableció una utilización espuria del sistema “Guardián” de escuchas telefónicas y ahora se “filtra” un pedido desde el exterior de “espiar” a los Senadores Bergara y Carreras del Frente Amplio.



Curiosamente, no hubo ninguna “filtración” cuando la Fiscalía dispuso la prisión preventiva del ex-Cónsul en Rusia, que ejerció en años anteriores a la actual Administración y aparentemente se dedicaba a la falsificación de pasaportes, o sea el mismo delito desarrollado por una banda a la que hasta ahora se le atribuyó su comando al ex-custodio presidencial.



¿Qué surgirá de la investigación de la Fiscalía? ¿Seguirá el canto del tero y en vez de descubrir el origen y los cabecillas de este delito continuado de falsificación de pasaportes, se ocupará del supuesto espionaje? ¿Cuáles son los pruebas reales con que la Fiscalía cuenta para llevar adelante un proceso penal?



Hasta ahora mucha cháchara, mucha actividad en las redes sociales, mucha declaración de dirigentes de la oposición, muchos minutos dedicados por los informativos radiales y de televisión.



En materia de críticas, de relato o de acciones penales contra actos legítimos del actual gobierno, “cualquier moneda sirve”.



Ahora resurge el caso del pasaporte entregado en Kuwait a un ciudadano uruguayo que estaba radicado en Paraguay y donde aparentemente se dedicaba a hacer negocios de narcotraficante.



Ahora existe preocupación por parte del FA buscando culpar a algún integrante del gobierno por haber entregado ese pasaporte y permitir la liberación del narco.



Aparentemente, en nuestro país, este ciudadano no tenía cuentas pendientes con la justicia, ni desde Paraguay se reclamó porque había sido detenido portando un pasaporte paraguayo falso. ¿Existía impedimento legal para la entrega de dicho pasaporte?



El FA tiene una muy mala memoria sobre sus años de gobierno: ¿existió la misma preocupación de sus dirigentes cuando el jefe narco Morabito se fugó de la Cárcel Central?



Cabe preguntarse si estos casos no son como el tero, procurando ocultar situaciones eventualmente comprometedoras de personas vinculadas a los anteriores gobiernos.