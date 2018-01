Los Teros, un ejemplo

@| Algunos dicen que “el mangangá” por su complexión física, nunca podría volar… sus alas son muy débiles para un cuerpo tan pesado. Sin embargo, vuela. Y lo hace porque “no conoce de física ni de aerodinámica”. ¡Simplemente se la juega! ¡Pone todo de sí.. Y es capaz de volar alto!



Hoy mis palabras, una vez más tienen nombre y apellido. Van llenas de orgullo y emoción para unos tipos que se animaron a volar alto a pesar de sus condiciones… y que con su “ejemplo silencioso” de entrega, esfuerzo, sacrificio y profesionalidad; son el mejor mensaje y testimonio para “nuestro país” actual en los diferentes ámbitos, dando mucho de qué hablar afuera. Te hablo de “Los Teros”: nuestra selección Uruguaya de Rugby. El pasado sábado logró con humildad y sacrificio, una victoria histórica en Canadá, para estar un paso más cerca del mundial. Una vez más, dejaron todo en la cancha, sin esperar nada a cambio, más que ¡ver flamear la Celeste bien alto! (Porque en Uruguay, el rugby sigue siendo un deporte amateur; donde estudiantes y trabajadores de diversos rubros, se entrenan en forma profesional, para lograr representar a nuestro país entre los más grandes).



Honestamente como Cura, que alguna vez supo vestir esa pilcha, me siento “erizadamente orgulloso” de estos compatriotas. Quizás, comparados a cualquier otro equipo profesional: “no sabemos de aerodinámica”, pero ¡nada ni nadie nos impide volar! ¡Y Soñar!



Es un deporte... ¡si! Pero llévalo a tu vida:

¿Cuántas veces (por distintas razones) nos achicamos o nos tenemos “poca fe”, principalmente en esos pasos importantes que nos toca dar? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a desafíos que creemos humanamente “imposibles”?



Si Los Teros, se animan a volar... Entonces ¿Por qué vos no?



La gente que “hace historia”, en algún momento de sus vidas, se la jugó de lleno, persiguiendo sus sueños e ideales, buscando ser auténticos con sus principios… ¡Hagamos historia donde nos toque estar!



¡Gracias Teros! ¡Buena Semana!

¡Fuerte abrazo!



Pd. El próximo Sábado, 17hs será el partido definitorio vs Canadá, en el Estadio Charrúa. Si ganamos, vamos al Mundial. Más que nunca, necesitarán de “todo” nuestro apoyo, para que sepan que valoramos su entrega y que “no empujan solos”. ¡Nos vemos ahí!