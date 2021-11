Terminar con el pánico sanitario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde hace largo tiempo, venimos soportando una pandemia que nunca quedó claro cómo se generó.



A pesar de que la OMS envió científicos al lugar donde ésta se originó, el gobierno chino no brindó colaboración para su estudio. No convence la tesis de que esto fue consecuencia de los animales que consumen en su alimentación. Nunca conoceremos la causa, pues, posiblemente haya motivos geopolíticos o intereses económicos de personas que piensan que el fin justifica los medios.



Tengamos en cuenta que hay conocidos personajes que figuran en la revista Forbes que tienen importantes inversiones en los laboratorios que elaboran las vacunas. Fenomenal negocio considerando que la vacunación se repetirá en forma anual. Quizás se inspiraron en la novela de Dan Brown: El Origen. Algunos seres humanos no tienen límites para ganar dinero y no importan los daños colaterales.



Afortunadamente, nuestro gobierno en forma inteligente pudo manejar el control de la pandemia y a pesar de las muertes que ésta ocasionó y que algunos canallas le querían achacar al gobierno, hoy tenemos un control muy bueno. Muchos de esos canallas eran los que pedían una cuarentena total sin pensar en las consecuencias económicas. Sus amigos cruzando el río tomaron esa decisión y pudimos ver que fue un total desastre.



Sin duda que la excelente vacunación que el MSP planificó fue determinante para ello. Incluso hoy tenemos niveles de población vacunada, mejores que muchos países desarrollados que cuentan con un respaldo económico tremendo, pero faltos de logística.



A pesar de que los resultados son contundentes, aún tenemos un porcentaje de la población que es renuente a la vacuna y estos son los causantes que se sigan generando casos.



Uno se pregunta: ¿acaso estas personas no están vacunadas contra el sarampión, la gripe y el tétanos? Seguramente lo están, entonces no se entiende el motivo. Me pregunto si la actitud sería la misma si el gobierno fuera de otro color. Debemos acostumbrarnos a que este virus seguirá conviviendo con nosotros, así como lo hacemos con otros que mantenemos bajo control, vacunación mediante. Todas las vacunas que recibimos nos protegen en un cierto porcentaje, pero no garantizan una inmunidad total.



En una muy interesante entrevista que el programa “En Perspectiva” le hizo al Dr. Henry Albornoz, profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, en resumen, dijo que el Covid se va a convertir en un virus respiratorio más, similar al de la gripe. Con las cifras que hoy se manejan del Covid, es hora que tomemos consciencia de esto y disfrutemos de una vida normal.



Resulta ya reiterativo ver en los informativos como principal información los datos diarios del Covid. Les recomiendo a la prensa que también informen que diariamente en Uruguay mueren entre noventa y cien personas y que de ese total el 28% es producido por enfermedades cardiovasculares, el 26% por cánceres, el 8% por enfermedades respiratorias (Influenza, Covid) y el resto por otros motivos.



Según el Dr. Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el 82% de los internados en CTI son pacientes no vacunados. El 18% restante posiblemente tengan problemas de comorbilidades como ser: pulmonares crónicos, neurológicos, renales crónicos, hepatitis crónicas, cardiopatías, hipertensión, autoinmunes, cáncer, VIH.



Tomemos consciencia de que tendremos que acostumbrarnos a convivir con esto y si alguien piensa que va a desaparecer, es porque cree en Papa Noel.



Debemos volver a la normalidad pre pandemia pues nuestras costumbres, amigos, trabajo, esparcimiento también forman parte de la vida y contribuyen también a una mejor salud mental, tan importante como la salud física. Demos gracias a nuestros excelentes científicos, personal de la salud y autoridades nacionales que permitieron lograr los excelentes resultados que hoy disfrutamos.