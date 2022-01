Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sres. Ministro y Subsecretario de Salud Pública, Secretario Álvaro Delgado:



Descontado el esfuerzo encomiable que se viene realizando para combatir el Covid y agradeciendo la dedicación que a tal fin se lleva adelante, ello no es impedimento a que me permita plantear alguna objeción al plan de vacunación de la tercera dosis, para lo cual me tomo como ejemplo.



Me apliqué la segunda dosis el 28/6/21, y por rango etario al abrir el período para la tercera me anoté varios meses atrás. Hoy han pasado más de 180 días y no he recibido comunicación para aplicarme la tercera (Pfizer).



- Sólo están habilitados tres vacunatorios en Montevideo: Antel Arena, Clínicas y Latu; parece poco.



- El pasado 7/1/22, concurrí al Antel Arena y estaba cerrado hasta el lunes 10/1/22.



- Se informó que a partir del lunes 10/1 comenzaron a enviar citas para 110.000 adultos y 40.000 niños.



- En la consulta por mail que realicé por formulario web al MSP (tres veces), un contestador me respondió en forma automática indicándome los pasos que ya realicé, como la verificación de estar anotado, cosa que hice tanto vía whatsapp, como en forma telefónica o diciendo que por el aumento de flujo de agendados se estaba demorando. Pregunto: ¿qué tiene que ver eso si me anoté varios meses atrás?



- Se viene exhortando a darse la tercera dosis y en mi caso, anotado, como dije, varios meses atrás, no sé si el próximo lunes o días siguientes seré citado.



- La pregunta que surge entonces es: ¿había vacunas compradas disponibles para los que se anotaron en esos meses? Y ahora, ¿se suman los recientes?



- Sigo los datos diarios y según veo, se aplican menos dosis que los agendados, por lo cual hay gente que no está cumpliendo quitándole oportunidad a otros.



Reflexión final: ¿por qué quien se ajusta a todo lo pedido y cumple, incluso planifica su licencia pensando desde meses atrás ya estar vacunado, otros que se anotan recientemente son vacunados antes (turistas)?



Apoyé y seguiré apoyando el esfuerzo del MSP, pero espero que alguna autoridad pueda leer la presente y resolver el tema rápidamente.