(|Realmente me preocupa la gente que aún no tiene la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19. La variante Ómicron ya está en el país y la mejor manera de hacerle frente es con las vacunas.



Y todavía hay gente que se niega a vacunarse...



Me cuesta mucho entenderlos, porque no encuentro un fundamento real para su negativa. Espero ansiosamente que a mi hija de 15 años, que ya tiene las dos primeras, le den fecha, lo más pronto posible, para la tercera dosis.



¡Todos juntos debemos luchar contra este virus!