Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|De acuerdo al panorama y de frente a una nueva temporada de verano, en mi opinión deberíamos seguir practicando todos los protocolos sanitarios.



¡Hasta ahora somos el país que mejor ha cumplido con ellos!



Pero a pesar mío, me parece que nuestro Presidente comenzó a flaquear en su decisión de mantener las fronteras cerradas.



No apruebo que estén entrando al país 100 argentinos por día. Tengo temor a que nos contaminen, ¡ya que ellos lo están y mucho!



Lo económico no va a solucionarse por un puñado de personas que ingresan, aunque tengan documentos y dinero. No creo que vayan a gastar tanto como para revivir el mercado.



¡Cada país debe contener sus fronteras hasta que este virus pueda ser controlado!



Y así cuidar la salud de los Orientales, que hoy es nuestro mayor patrimonio.