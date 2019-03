Temporada en Punta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Antes que comenzara el 2019, ya había rumores que la temporada no sería de las mejores y hoy a dos meses, los resultados no son buenos. Si bien, enero se caracteriza por el empuje de gente joven, el mes fue muy irregular y las condiciones del tiempo no fueron las mejores. El ingreso de turistas a mediados de febrero, que es otro público, tampoco fue el esperado. Solamente tomando la primera quincena de febrero se alquilo un 50 % menos que a igual período del año pasado. Pero no solo afecto alquileres, también se llevó de la mano a sectores comerciales, hoteleros y gastronómicos. Según la cámara inmobiliaria, los alquileres están bastante más bajos que enero alcanzando un 20%. En cuanto a turistas que llegaron de Brasil bajo mucho al igual que los Paraguayos. Hay restaurantes que de seguir así la caída, en la 2 da quincena de febrero cerrarían, no esperarían ni que llegue carnaval.



Otro tema que afecta la temporada es el inicio temprano en la región de las clases. Realmente todo lo que sucede en países vecinos siempre golpea en Uruguay y afecta a muchos.



Años anteriores el turismo era nuestra principal industria hoy en primer lugar la carne, pasta celulosa y tercero lejos el turismo. Otra cosa que golpea en silencio y hace su mella son las aplicaciones donde el turista alquila por este medio, pero tampoco son los responsables. Aquí lo ocurrido fue que Uruguay y sus zonas turísticas carecieron del turismo argentino, Uruguay es turismo Argentino dependiente, y esto era así antes, ahora y lo será siempre. Haga lo que haga el Ministerio de turismo por captar nuevos visitantes, esto no cambia. Predomina el Argentino, seguido por Brasil, Paraguay y Chile y poca cosa más que es puntual y llegan en cruceros.



Uruguay es caro y Punta del Este más, hasta que no se tenga una conducta generalizada y consciente que no se puede robar al turista y se amolden a lo que vaya transcurriendo en la región seguirá pasando esto. La regla debería ser primero el turista y luego nosotros, hablo de todos aquellos que viven del turismo.



Como dice el Periodista Lanata, “pensalo”.