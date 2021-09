Teléfono para OSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Dado que ya el inconveniente, error, improvisación o algo similar se ha repetido por 2 meses consecutivos y efectuado el reclamo me expresan que es un error de la estimación que hace la “máquina”; hoy lo hago público en esta sección para ver si el Organismo se digna a solucionar esto, que está sucediendo con muchos clientes en esta ciudad.



Veamos: en agosto, recibo la factura del consumo de julio ppdo. y aprecio que el consumo y el importe era desorbitado para la época y para una casa de familia donde hay un aljibe y el suministro para los 2 baños de la casa y la limpieza de la cocina proviene de dicho depósito, del cual con bomba eléctrica se extrae el agua y va a un depósito aéreo; y además habitamos sólo 2 personas.



Es decir que el agua de OSE se utiliza para el consumo humano (cuando se puede, dado que hay días en que el olor a cloro es insoportable ya que en Cardona el agua corriente se extrae de pozos subterráneos por no tener cursos de agua en la cercanía y el cloro lo agregan para desinfectar), 3 canillas conectadas al servicio de OSE, distribuidas en 2 patios, cuyo uso es más intenso en el verano por el riego al jardín, pero en invierno su uso es mínimo, diríamos casi nulo en términos de metros cúbicos.



Cuando llegó la factura a pagar en agosto, se estipula un consumo de 10 m3, es decir que son 10.000 lts de agua, lo que representado más gráficamente sería un camión cisterna, para el consumo de 2 personas y enjuagar algunos platos, vasos y cubiertos, luego del fregado con agua dulce.



Realizo el reclamo en la oficina local de OSE y muy amablemente me explican que los consumos para la facturación se están haciendo “estimados” en la ciudad, porque el funcionario que tenía a su cargo dicha tarea se jubiló y el cargo no ha sido cubierto; que me fijara el consumo al momento que indica el medidor y se lo pase, que me realizarían un reajuste. Perfecto, realizado esto, se hace el ajuste y el importe se redujo en más de $ 200.



Transcurre otro mes y en setiembre, de nuevo vuelven a facturar los 10 m3. De nuevo a llamar a la oficina y el mismo funcionario muy amablemente me pide las disculpas del caso y me solicita repetir todo lo del mes anterior, fijarme en el medidor, etc. El consumo real del medidor eran 2 m3. En una palabra, cumplir la función del funcionario que no poseen.



La estimación de la llamada “máquina”, me imagino, estará basada en un mes del otoño cuando se realizó en la casa un hidrolavado de las paredes exteriores; siendo ésta una casa de 2 plantas el consumo de agua fue importante, pero por qué debo seguir recibiendo una sobrefacturación por algo que hace 3 o 4 meses atrás se efectuó.



Si OSE dio de baja a un funcionario por retiro jubilatorio y ahora en toda la ciudad está realizando esta sobrefacturación (sin duda que Cardona y Florencio Sánchez, las dos ciudades que abastece aquí), está logrando una tremenda ganancia por el servicio.



Creo que es momento de solucionar esta situación, porque no es nada cómodo estar todos los meses mirando el medidor de agua y llamando a la oficina para que realicen una nueva facturación.



El Directorio y el Dpto. Comercial del Organismo tienen la respuesta, de mi parte, mientras pueda hacerlo, van a tener mensualmente el reclamo. Usuario Nº 5587712.