Tecnología al servicio del hombre

El discutible Var



Breves 2 años hacia atrás, estaríamos celebrando con orgullo el pasaje a semis de la Copa América con tres hermosos goles de nuestra celeste del alma, lamentablemente la realidad es otra, estamos como idos repasando sin sentido y sin poder entender el resultado. Gracias al Var somos tres millones de lágrimas, pero no por el Var en sí mismo , sino todo lo que trae de su tecnológica mano.



Esto ya no es mas el fútbol que yo aprendí a amar, sufrir, llorar, celebrar, ya ni siquiera los jueces cumplen su labor, no marcan offsides ni faltas... Ni goles ni están seguros de lo que tienen que hacer esperando que el bendito Var de su veredicto. No estoy en contra de la tecnología, es una herramienta muy útil, pero bien aplicada, con el mismo criterio justo para situaciones similares en los campos de juego y para el desempeño de los jueces, tecnología al servicio del humano juez y no al revés.



Después de este partido, dolida, triste y sabiendo que mi equipo dejó todo y que siendo un excelente grupo humano merecedor de todo el cariño, gratitud y apoyo de un pueblo aguerrido, tengo solo una simple pregunta: ¿dónde esta el var del var?