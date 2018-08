Tecnología con política

@|Hemos visto el recurso del vídeo arbitraje usado como apoyo para decidir jugadas polémicas en el fútbol durante la reciente Copa de Rusia.

Si dudosamente un jugador cae en el área chica del equipo contrario, si una suela vuela demasiado alta, si alguien insulta o provoca, éstas, y otras situaciones pueden, ahora, observarse minuciosamente y muchísimas veces desde varios ángulos.



Así, el juez de fútbol toma decisiones más seguras sabiendo lo que “realmente” pasa. Y coloco realmente entre comillas porque la realidad tiene varias perspectivas, diferentes puntos de vista como decía Ortega y Gasset. Lo real tiene muchas caras.



Ahora bien, detrás de esta tecnología hay, por supuesto, un aspecto político, es decir, alguien decide si se recurre o no al servicio de las imágenes por medio de la tecnología del vídeo. Al final, intervienen personas a través de la deliberación. Por lo tanto, nada que involucre al hombre es neutral, porque la balanza se mueve hacia un lado u otro, y esa inclinación es plausible de error.



Si la idiosincrasia impregna todo obrar humano, la justicia plena no depende de la tecnología, si no de la neutralidad de las decisiones. Esta cuestión parece tan antigua como la existencia del propio homo sapiens. Pero la vida sigue bajo el manto protector de seres imbuidos de justicia, en la que debemos reposar nuestras esperanzas.



El juego del poder, al fin, es la propia política, con sus bamboleos y búsqueda de ecuanimidad.