Tecnología "a la frenteamplista"

@|Había pensado titular esta nota como tecnología "a la uruguaya”, pero eso sería muy injusto, ya que en nuestro país existe mucha gente que maneja tecnología al más alto nivel mundial. Pero luego de 15 años de gobierno frenteamplista, quisiera compartir algunas perlas que nos han dejado en temas de tecnología.



1) eBrou: Hemos visto hasta el cansancio la propaganda del Banco República con respecto a su servicio de banca electrónica y las enormes ventajas que supuestamente ofrece su servicio eBrou:



a- “Abra su cuenta por Internet” - Esta “famosa” promoción sería útil si fuese real, porque para poder completar el proceso uno está obligado a concurrir a una sucursal. Si para abrir una cuenta tengo sí o sí que ir a la sucursal, no puedo abrir una cuenta por Internet.



b- Transferencias- Resulta que para hacer una transferencia desde una cuenta a través de eBrou, uno necesita “Pre-cargar” el destinatario. Más allá del engorro que puede significar hacerlo para un destinatario al que uno le va a transferir dinero por única vez, el problema es que luego de pre-cargar el destinatario, uno tiene que pasar, sí o sí, por una terminal de RedBrou a confirmar la pre-carga. Imagínese que usted que se encuentra de viaje y le avisan que tiene que hacer un pago urgente o que un familiar tiene un apremio y usted desea enviarle dinero desde su cuenta en el Banco República. ¿Cómo hace?



2) Antel- Esta empresa directamente vinculada a la tecnología de las comunicaciones, más allá de la flagrante violación a la Constitución de la República que cometiera su expresidenta Carolina Cosse, al construir un centro de espectáculos ajeno a las funciones de la empresa definidas en su carta orgánica y por lo tanto terminantemente prohibido por la Constitución, nos deja también sus perlitas.



a - Internet- La empresa brinda en monopolio el acceso a Internet en el país y nos llena de propaganda sobre la excelente velocidad de nuestra fibra óptica. El problema es que esa propaganda no nos aclara que esa velocidad es una velocidad máxima ideal que jamás tendremos. No es que, cómo nos dicen, no pueden garantizar esa velocidad el 100% del tiempo, tampoco la brinda ni la garantiza siquiera para el 10% del tiempo.



b - Activación de un Chip- Hoy en día, con el Internet de las Cosas (IoT), hay muchos dispositivos que requieren la posibilidad de comunicarse. Tomemos un ejemplo cada vez más en uso debido a la inseguridad, las alarmas que pueden avisar al celular en caso de intrusión. Estas alarmas requieren de un chip de teléfono para poder comunicarse y enviar las alertas. Los chips de Antel requieren que el usuario coloque el chip en un teléfono y marque *611 para activarlo. El problema es que la alarma no es un teléfono y no permite hacerlo, y Antel no provee otra forma de activación.



Sé que no son las únicas perlas tecnológicas que nos han dejado los gobiernos del Frente Amplio y estoy seguro que otras personas podrán aportar muchas más, pero bastan de ejemplo para que uno no pueda dejar de pensar: ¿éste es el país de primera que habían prometido quienes ni siquiera han sido capaces de utilizar el sentido común?