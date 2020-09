Como te digo una cosa...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|...te digo la otra. Enunciado que maneja una y otra vez nuestro ex Presidente Sr. José Mujica. Y nunca tan bien aplicado a lo sucedido en estas últimas horas, cuando desde un estrado el público aplaudía con entusiasmo sus burlas hacia la candidata de la Coalición, Sra. Ec. Laura Raffo (¿no era que había que terminar con el bulling y dar ejemplo de ello a nuestros niños?), la denigraba y reducía a un par de zapatos de taco alto y lindos tapados.



Pero hete aquí que la Sra. Raffo es mucho más que eso y él lo sabe muy bien.



Cuando la Candidata quiso debatir ideas con los tres candidatos del FA a la vez (valiente la Señora!!!), fue quien se opuso diciendo "si hay debate, el Frente pierde".



O sea que así demuestra en qué grado de consideración tiene a la Sra. Raffo; sabe muy bien de sus virtudes y, arrinconado, agrede por el lado más superficial del tema.



¿Qué importancia tiene a los efectos de ganar la Intendencia de Montevideo si usa tacos, championes, zapatillas o botas?



Todo esto no hace más que llevar agua para el molino de la Economista, porque conozco mucha gente moderada votantes del FA que ni ahí eligen este tipo de actitudes y valoran sí el coraje de quien le salió al cruce para hacerse respetar, con altura y sin rencores.



Las encuestas parecen ser favorables al FA. Sin embargo y con todo respeto, no sería la primera vez que se equivocan (recuerdo al Sr. Luis Eduardo González pidiendo disculpas ante un hecho que los dejaba muy mal parados y esto sucede acá y en el mundo!), no es para denostar a nadie ni rasgarnos las vestiduras.



No hay ni habrá mejor encuesta que el día de la elección cuando se abran las urnas; y el uruguayo no es tonto. Cuando hace unos días, la Sra. Ing. Cosse visitó el centro de reciclado de basura de Felipe Cardozo y expresó que ese no era un trabajo digno, así como se llevaba a cabo (totalmente de acuerdo con ella); acto seguido, fue entrevistado uno de los trabajadores quien con tristeza infinita expresó: "todos vienen, prometen cosas y luego nos olvidan...".



Desconozco cuál era el voto de ese señor, sin embargo seguramente anhelará un cambio. ¿Este cambio podrá llegar con un gobierno municipal que hace 30 años está en el poder y ellos siguen esperando soluciones?...



Y como ellos, tantos que viven en el Montevideo olvidado, mal que le pese al Sr. Mujica.



¡Para pensarlo!