¡Por qué no te callas!

(|Resulta que el ex presidente Mujica ha dicho que: “Para la gente asalariada no ha sido un buen gobierno” y que “es evidente” que el gobierno “ha jugado en todo lo posible con el sector empresarial tratando de favorecerlo”.



Sr. Mujica, después de cómo entregaron el país (principalmente Ud. que lo único que nos dejó fue, además de deudas y juicios, la legalización de la marihuana) y con la pandemia que tuvimos que enfrentar, ¿le parece que no ha sido un buen gobierno?



Pudimos contra el Covid-19 a pesar de los augurios de la izquierda y estamos saliendo adelante.



Es lógico que hay que apoyar a los empresarios que son los que generan fuentes de trabajo.



Lo mejor que puede hacer es dedicarse a su quinta. No necesitamos sus comentarios.