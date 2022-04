Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los montevideanos pagamos tasa de saneamiento hace muchos años.

Sería interesante que la Intendencia haga una declaración de las obras que se hicieron con nuestro dinero.



Hace 32 años que gobiernan y hoy recaudan más de 2 millones de dólares por día por todo concepto; parece que no alcanza.



Eso sí, tenemos un canal de tv y y un carnaval subsidiado que dura dos meses; también sofisticados radares para multar a diestra y siniestra.



Después del tercer decenio de gobierno siguen pidiendo préstamos para solucionar el problema de la basura, cuando prometieron hacerlo en pocos años.



Pero la mayoría de nuestros conciudadanos los sigue apoyando en cada elección. Seguramente no están enterados o no lo quieren ver.