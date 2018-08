Tarjetas STM y privacidad

@|La tarjeta STM para viajar en el transporte de Montevideo está asociada a la cédula de identidad, por lo que la IMM sabe perfectamente la zona dónde vivo, por dónde trabajo, en qué horarios y algunos datos más.

Digo esto porque cuando paso la tarjeta, se registra dicha actividad junto con la hora, el ómnibus y el GPS del ómnibus. Es más, la Facultad de Ingeniería estaba utilizando esta información para un estudio donde determinaban lo dicho antes, quiénes viajan, hasta dónde, a qué hora, cuándo vuelven y a qué hora.



Me imagino que quienes participaron de dicho proyecto habrán firmado los correspondientes contratos de confidencialidad.

No entiendo la necesidad de que la IMM sepa esta información, tampoco tengo idea de cómo hace para que esa información sea celosamente cuidada, que no cualquiera tenga acceso a ella y que no salga de la IMM. O sea que siendo información sensible sólo sea utilizada por la IMM y que no salga de allí. De otra forma deberían desvincular la cédula de identidad de la tarjeta STM para que todos quedemos tranquilos. También me pregunto si cumple con la ley de bases de información, sería interesante que esto se aclare.