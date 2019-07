Tarjetas de crédito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Yo pregunto: ¿por qué las tarjetas valen 4200 pesos la anualidad si son internacionales y 1600 si son regionales? Los bancos solo por usarlas ya ganan con el porcentaje que les descuentan a los negocios que venden por su intermedio.



Después está el interés usurero por financiación y la muerte por mora 80% y 160%. Ademas si se compra en el exterior mas el 2% ademas del 1% del seguro. Si necesitan seguro que no vendan mas, quieren ganarlas todas.



Además cuando no se paga se entra en el Clearing de Informes y nadie le emite una tarjeta nuevamente a no ser que pague el total con abogado.