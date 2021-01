Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Una conocida institución bancaria de plaza ofrece frecuentemente la emisión de tarjetas de crédito al público en general, a través de diversos canales de comunicación. En mi caso, adicionalmente recibí numerosos correos "spam" con el mismo planteo.



Finalmente, decidí avanzar en la solicitud de emisión de una tarjeta de crédito, utilizando la página "web" correspondiente. La aprobación fue inmediata y confirmada pocos minutos después a través de un correo electrónico, con indicación de detalles del lugar de recogida de ella.



Concurrí en la fecha estipulada a la oficina de correo privado respectiva. Se me hizo firmar un ejemplar del contrato correspondiente. Solicité copia y me dijeron que podía obtenerla a través de la misma página "web".



Hasta ahí, todo razonable. Pero, en el momento final, el funcionario me indica que debo incluir mis datos y firmar otro documento. Para mi sorpresa, era un vale en blanco a favor de la institución bancaria.



Nunca había sido informado previamente de ese requisito, que además me parece abusivo. Por supuesto, no lo firmé y cancelé todos los datos personales y la firma en el contrato que ya había completado y me retiré.

Comuniqué estos aspectos al Banco Central del Uruguay y a la Liga de Defensa del Consumidor a través de "redes sociales".



Desde mi punto de vista, constituye un "abuso de poder", mucho más por la forma imprevista en que ello ocurrió. Desconozco si esa es la práctica habitual en plaza cuando uno no es cliente de una empresa financiera, pero nunca me había ocurrido en el pasado.