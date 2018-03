@|Creo que no es llamativo que todos los partidos estén involucrados en el uso indebido de tarjetas corporativas.



Sabemos que los políticos de cualquier bandera a la que pertenezcan, no tienen controles por oposición de intereses. Es muy fácil que se de en el manejo de dinero, que haya fraude.



He comprobado a lo largo del tiempo, en el trabajo, que la persona que maneja una simple caja chica comete irregularidades.



Nunca se debe extraer dinero para otro fin para el que fue creada. Bajo ningún concepto se debe extraer dinero a título personal, de lo contrario se están manipulando fondos que a su vez ni siquiera los pueden reponer, con lo cual se generan maniobras complicadas de controlar.



Pienso que en cada puesto, en cada lugar donde se manejen fondos en forma de billetes o tarjetas tiene que haber controles de personas ajenas para que no haya implicancia. Se agrega que deben de haber cámaras para cajeros, tanto pagadores como cobradores.



No se puede admitir controlar a las tesorerías con simples arqueos de fondos y valores.



Como se dice: “las cuentas claras conservan la amistad”; se puede aplicar al trabajo.



Mantener las cuentas claras y prolijas es el deber de todo gobernante o persona que maneje fondos públicos o privados que no sean propios.

Se agrega un sistema de controles adecuados y estrictos en los que exista oposición de intereses.



Con todos estos elementos no se va a lamentar después el haber malversado los dineros públicos.



Que quede claro que las personas que tocaron esos fondos son tan culpables como los que roban en la calles. Son ladrones de guante blanco. Se merecen que les caiga el peso de la ley. El desconocimiento de la rey no es motivo de que no se cumpla. Por el bien de todo el país se debe aplicar el peso de la ley.