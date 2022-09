Tarjetas contactless

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|He preguntado en distintos bancos y ninguno me ha podido responder cuál es el beneficio de la tarjeta contactless.



Considero que ésta tiene ventajas solamente para los ladrones, ya que para el usuario el riesgo es mucho mayor en caso de robo o clonación.



Al no existir un pin, que es algo personal y que el que roba la tarjeta no puede conocer, el poseedor de dicha tarjeta está totalmente desprotegido.



Este nuevo sistema permite que, quien se ha apropiado de ella o la ha clonado, como en mi caso, gaste una cantidad enorme de dinero y no los $1.000 que el banco dice que es el máximo que se puede gastar por día en un lugar.



De todas formas, aunque esto se respetara (lo que no sucede) la misma tarjeta podría usarse en muchos lugares diferentes siempre que la compra no supere los $1.000. Por Internet el límite de gasto es mucho mayor y lo sé perfectamente porque con la mía, que fue clonada, se compraron cosas en el exterior, en el mismo día, por US$ 1.200. A mi hija le robaron su tarjeta de crédito y se hicieron compras al contado y a plazos en varios comercios de Montevideo, en los cuales gastaron $60.000 e hicieron muchas compras a plazo (en 10 cuotas de entre $600 y $900 cada una).



Por eso vuelvo a preguntar: ¿por qué no nos permiten volver al sistema del pin?



La otra solución es tener un seguro que cubra los gastos que no hicimos.

Eso, en todo caso implicaría un gasto más para nosotros y una entrada más para los bancos o compañías de seguro. ¿Por qué nos han puesto en esta situación?