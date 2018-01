Tarjeta STM

@|Para obtener una tarjeta de transporte (STM) hay que dar los datos identificatorios de la persona, entre otras cosas la cédula de identidad. El motivo de la cédula no lo conozco, pero seguramente es algo abusivo por parte de la IMM, ¿cuál puede ser el motivo para conocer el dueño de una tarjeta? Lo único que se me ocurre es cuando se tienen precios diferenciales por estudiantes, jubilados, etc., que tienen precios más bajos. Pero para todos lo demás no es necesario que se conozca la cédula. Si me dicen que es por el robo tampoco amerita. Además, si quiero prestarle la tarjeta a mi esposa, ¿no se puede?



Lo que me interesaría saber es quienes tienen acceso a esta información, ya que de la misma se puede saber perfectamente todas mis rutinas y lugares de trabajo, con horarios y todo.



Sé que esta información ha sido utilizada por la Facultad de Ingeniería para estudiar temas de transporte. Lo que me pregunto es si con la ley de protección de información, la IMM no excede largamente sus potestades.



¿Quiénes son los custodios de dicha información?