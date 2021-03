El tarifazo de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vivimos en Canelones, en el llamado Parque Miramar. En un apartamento de dos dormitorios, con garaje; en un edificio normal, sin lujos y terminaciones especiales. No tiene amenities (sala de aparatos de gimnasia) piscina, ni barbacoa, o salón de reuniones.



Hasta el año pasado, pagábamos 6 cuotas de $ 6.169 de contribución inmobiliaria y para nuestra gran sorpresa y disgusto, nos hemos encontrado que este año debemos pagar 6 cuotas de $18.396.



Le preguntamos al Sr. Intendente Orsi, que hasta el momento nos parecía una persona razonable y coherente, ¿cómo hace un matrimonio jubilado, mayores de 70 años, para triplicar el pago de impuestos que nos cobra?

Me informan que hay una orden política de que a esta zona hay que cobrarle, pero no tienen en cuenta que hay distintas categorías de construcción y los valores son diferentes. Además del apoyo económico que en la Ciudad de la Costa se hace a la Intendencia de Canelones; no parece razonable asfixiar al contribuyente con un tarifazo del 300% de aumento.



Sr. Intendente, Ud. tiene la palabra y la autoridad para enmendar este saqueo.