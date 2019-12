Tarifas y transición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Los buques son muy curiosos. Se ve lo que sobresale del agua. Pero lo que no se ve, como los icebergs, es sin dudas, lo más importante.



Si la carena está mal cuidada, el riesgo de naufragio es más que probable. Eso pasa en todo orden de la vida. Lo que se ve atrae, pero lo que no se ve, importa tanto o más.



Así es lo de las tarifas hoy en discusión.



Se habla de la responsabilidad de gobernar hasta el bisiesto. Pero no se habla (es más se sigue construyendo un "relato") de lo que “encontraron" y lo que "dejaron". Todo como si los Magos de Oriente hubieran pasado por el desierto y lograron que el yermo floreciera.



Uruguay es hijo de la historia y de un Imperio que se ocupaba de ser el Mago de Oriente y pasaba sembrando "estados tapón" por donde lo creía necesario. El relato puede indicar otros padres al estilo de Don Juan Zorrilla de San Martín o el menos literario, pero no por eso más real del revisionismo histórico.



Volvamos a las tarifas y la obra muerta. Lo real, lo verdadero, es el déficit fiscal y la deuda acumulada. Eso es lo que Fitch define como imposible. Si al buque le hacemos agujeros en la carena vimos que se hunde. Gracias a los Magos de Oriente que deshicieron Ancap, Pluna y su caballero de la derecha, Alur, la reciente condena por Envidrio, el famoso y perdido Tren de los Pueblos Libres (aquel al decir de Pepe Mujica) de "la vieja", ¿recuerdan?



Tanto éxito acumulado, no se resiste más otras "ligerezas".

Por lo tanto, a las cosas se les llama por su nombre.



¡Hay que tapar el boquete porque el buque se hunde! Los relatos déjenlos para los nietos en un día de lluvia.