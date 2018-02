Tarifas de OSE en el interior

@| No se si toda la población del interior del país, está enterada de las tarifas de OSE: hablo del interior, porque, no es el caso de Montevideo, que el Saneamiento pertenece a la Intendencia Municipal.

En el resto del país, el Saneamiento es de OSE, donde pagamos el 100% del valor del consumo de agua. Es decir que si gasto $2000 de agua, en el recibo de OSE aparece $4000 para pagar.

Esto me pareció sumamente injusto, ya que siempre pago un promedio de $1000 de OSE, pero en el mes de enero vino mi familia a visitarme con motivo de las fiestas y ademas algunos riegos que hice por la gran seca, quedé sorprendida, cuando el recibo de OSE decía que debía pagar $7000.



Fui a reclamar, pensando que había un error. Me dijeron que de agua había gastado $3500, pero me cobraban $7000 por el Saneamiento.



Realmente no entiendo porqué esto es así.