Tarea cumplida

@|La de los sindicatos de la enseñanza que han logrado que todas las familias se junten y manden a sus hijos a los colegios privados que tanto critican.



Fueron demasiados paros durante el año; además de reconocer que sus sueldos son más que suficientes, porque muy pocos trabajadores pueden resignar un mes de sus ingresos. Y no quiero pensar, es más, lo descarto, que reciban subsidios de algún lado.



El resultado de las elecciones eligió este gobierno que debe ser respetado. Si no están de acuerdo, se manifiestan en la próxima elección. Pero hay minorías muy fuertes que no lo aceptan y se aprovechan del sistema democrático para imponer sus ideas totalitarias.