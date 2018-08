@|Hace muchísimo tiempo, se sabe de las enormes franquicias que gozan aquellos que pretenden eludir increíblemente revisaciones aduaneras y demás convirtiendo al oeste uruguayo en el colador más grande de la creación.



Ahora nos enteramos que no hay radares en condiciones para detectar algo por lo menos del bagayo, así como también montañas de dinero mal habidos del otro lado del río.



Eso sí, quienes deberían controlar parece que los sueldos los cobran en tiempo y forma, aunque no existan controles, ni elementos técnicos de especie alguna.



Hace años, la Diputada Ocaña de Argentina llegó a nuestras tierras munida de voluminosas carpetas acerca del destino de los dineros “K” mal habidos, así como las “oficinas” que colaborarían en el entramado delictivo.

Tuvo que volver pues por aquí nadie le llevó el apunte, quizás porque no habría usado para su traslado el “Tren de los Pueblos Libres” (que antipatriota), mientras decenas de vuelos y traslados por agua se siguieron dando sin que nadie detuviera ese extraño tránsito.



Mientras la policía realiza allanamientos en la vecina orilla buscando un rastro que destape la verdad, habría que decirles solamente... “tarde piaste”.