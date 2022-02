Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tanques de agua gigantes debajo de la ciudad en Montevideo.



La Intendencia Municipal de Montevideo empezó, a lo largo de esta década, a construir tanques subterráneos de grandes proporciones que tienen como objetivo almacenar el agua de grandes lluvias – así como de aguas residuales o servidas–, para luego expulsarlas en las playas.



El primer tanque subterráneo de grandes proporciones se construyó en 2011, en la zona de la Avenida Rivera y Francisco Solano López (ex Comercio), en el marco del proyecto de las torres Diamantis Plaza. Aunque ese fue el primero, esta modalidad de construcciones continuó y al momento, la ciudad cuenta con seis tanques de este tipo.



¿Cómo funcionan estos tanques subterráneos?



Pablo Guido, responsable de Estudios y Proyectos de Saneamiento de la IMM, explicó a El Observador que cumplen una “función básica”, similar a la de las represas.



Según la Intendencia, con estos tanques subterráneos (que están conectados a los colectores) lo que se busca es que cuando el agua llega a un tope se mantenga en ese nivel, para que no genere grandes inundaciones en la superficie. “Antes de llenar el colector el agua cae dentro del tanque. Mientras está cayendo, el tanque empieza a mantener el nivel”, aseguró Guido.



En el caso de la zona de Luis Alberto de Herrera; por allí pasa una de las nacientes del arroyo Pocitos, también conocido como “de las lavanderas”. Ese arroyo, que todavía existe pero que pasa por debajo de la superficie de Montevideo, en el sistema de cañerías, desemboca en la rambla y Buxareo. La construcción de esos tanques es bastante compleja, porque primero se hace el techo, sostenido por pilotes, y después el piso. Una vez que el techo está listo, se excava por debajo y se construye el piso, así como los canales”.



El último tanque subterráneo que se está construyendo sobre esa calle, en el marco de las obras de ensanche de la avenida, tiene 1.600 metros cuadrados y tres metros de altura. Permitirá almacenar hasta 3.520 metros cúbicos de agua una vez que esté listo, algo que se estima será en junio de este año. La obra de este tanque, incluyendo las obras de microdrenaje (bocas de tormenta y regueras), tiene un costo de $ 89.487.546, equivalentes a unos US$ 2,3 millones.



El jerarca señaló que siempre que se ensancha una calle, aumenta el porcentaje de pavimento y vereda en la ciudad. “Se va organizando, se construyen servicios, cada vez más calles, veredas y va desapareciendo el verde. La tierra no chupa agua y como pasan más autos, tenemos que poner más bocas de tormentas, por lo que el agua entra más rápido a los caños”.



“Los tanques subterráneos no son infalibles y mucho menos lo es el sistema general de bocas de tormenta con el que cuenta Montevideo, que no está preparado para soportar eventos extraordinarios”.



Comentario:

Según el periodista, en la Intendencia se reconoce que estos tanques no solucionan el problema ... y parece que los problemas se reproducen anualmente…



A nuestro entender, sólo se solucionará definitivamente y de una vez por todas, respetando en todos sus términos la Ley de Centros Poblados promulgada en 1946 y perfeccionada en 2013.



A confesión de parte relevo de prueba.