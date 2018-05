Tablero mortal

@| En enero de este año se desató un violento incendio en el tablero de alumbrado público ubicado en la esquina de Santiago Vázquez y Ramón Masini a raíz de la incorrecta manipulación de los cables de alta tensión a cargo de uno de los 2 funcionarios encargados del municipio, que trabajaban con la electricidad viva pues seguramente no disponían de las llaves para abrir los 2 candados que sellaban el tablero y desconectar el suministro de electricidad para trabajar correctamente. Esto ocasionó un corto circuito que fue derritiendo los fusibles hasta que éstos se prendieron fuego explotando paulatinamente. Los vecinos llamamos a los bomberos que cerraron la calle y apagaron el incendio. Luego se fueron y dejaron el tablero chamuscado abierto de par en par con el cable de alta tensión que suministraba de electricidad al tablero pelado sobresaliendo de éste como medio metro hacia la calle a la vista de cualquier transeúnte.



Así quedó todo durante dos meses, habiéndose restablecido la electricidad luego de una noche oscura en todo el vecindario.



Durante dos meses el tablero abierto de par en par con el cable de alta tensión colgando de él como una lengua infernal que nadie creía que pudiera estar viva, sin embargo, en la madrugada de un domingo en el que llovió copiosamente el lugar empezó a soltar tremendas detonaciones con chispas tipo fuegos artificiales y en ese momento me di cuenta que “el cable de alta tensión pelado todavía estaba conectado”.



Llamamos al 911 pero no vino nadie: ni los bomberos, ni la policía, ni UTE, ni los de la intendencia. Al día siguiente vinieron los de UTE y nos dijeron que la responsabilidad del tablero era de la intendencia pero que el cable estaba vivo y ¡toda la estructura metálica del tablero también!! Se fueron y yo llamé de nuevo a los de la intendencia que cuando llegaron en el camioncito salió el tipo que había causado el incendio en primer lugar a decir que la responsabilidad era de UTE a lo que yo le dije que en todo caso era de él ya que el que estaba subido a la escalera manipulando cables en el momento que se había desatado el incendio había sido él. El tipo se hizo el sota y se metió en el camión y luego él y su colega fueron a buscar al supervisor que cuando llegó con ellos quiso ir a tocar el cable grueso y yo lo frené diciéndole que tenía corriente y él me dijo que no, pero se puso lo guantes y midió y con cara de lelo dijo que sí estaba vivo el cable, cosa que no le advirtieron ninguno de sus 2 colegas. Agarró el cable que explotó y soltó fuegos artificiales y chispas y lo empujó para abajo del tablero en un agujero, le pusieron 4 baldosas de la vereda por arriba y se borraron tranquilamente.



Al día siguiente fui a hacer la denuncia a la oficina de la intendencia de Punta Carretas pero de eso hace más de un mes y el tablero sigue igual, aunque represente un peligro constante, razón por la que me pongo en contacto con ustedes, para ver si cambia algo o si va a seguir todo así hasta que alguien la quede.