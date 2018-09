Tabaré Vázquez, ¿héroe?

@| El presidente Tabaré Vázquez se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos, donde recibió la distinción Héroe de la Salud Pública de las Américas, el más alto reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por su liderazgo en el combate al tabaco.



“Héroe” : “Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor”.



¡¡Carámba!!, ¿valor para vender marihuana?, ¿para ser primeros en el mundo en el consumo de alcohol?, ¿primeros en el mundo en la tasa de suicidios por desesperanza?, ¿casi últimos en las pruebas PISA?, ¿héroe de la corrupción desenfrenada de su gobierno y de su partido político?



Señores de la Organización Panamericana de la Salud, en mi país, siempre consideramos héroe a los trabajadores, a las los que salen a la calle a la 5 de la mañana a trabajar, a los jóvenes que vuelven a sus casas sin que los mate la droga que fomenta el gobierno. Heroína, es la madre que lucha para que sus hijos avancen por encima de las trabas que ponen sindicatos, héroe es el peón de campo, como lo fue Pascacio Báez, salvajemente asesinado por integrantes del gobierno de Tabarra Vázquez, héroes son los jubilados y ancianos que sobreviven con una mísera jubilación, la cual recargan de impuestos para pagar lo que robaron con la corrupción y la mala administración.



Al recibir la distinción el presidente, olvidándose que por su política malvada de la salud, mueren niños y adultos por no poder recibir tratamientos prolongados y/o medicamentos caros, con total descaro, dijo que “no hay libertad ni democracia si no se respetan los Derechos Humanos”, señaló el mandatario uruguayo. Y añadió que “referir a los Derechos Humanos es también referir a la posibilidad de una vida saludable”.



Y no paró ahí, con total soltura, como si fuera cierto para él, afirmó : “Esa posibilidad no debiera ser un privilegio o una casualidad, es un derecho de todas las mujeres y los hombres de este planeta. Tampoco debiera ser un asunto de médicos. La enfermedad sí, es materia de la medicina, pero la salud es asunto de la sociedad en su conjunto, de todos los ciudadanos”.



Tabaré Vázquez, no dudó en afirmar que: “la realidad es la que viven los pueblos, no lo que los políticos o analistas deseamos o decimos, sino que la realidad es lo que la gente vive cotidianamente. La realidad está en la calle, en las plazas, en los supermercados, en los lugares de trabajo y la intimidad de los hogares”.



Vázquez se olvidó de “vender” el Uruguay como un país seguro, con un alto grado de educación , transparente donde se “desconoce” la corrupción y donde la salud es el gran “premio” que su gobierno le brinda a la población y donde la droga es “controlada “ por el gobierno.