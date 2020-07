Tabaré recargado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Emociona observar cómo su retiro de hace unos cien días ha hecho maravillas. Se nota que hasta ha recuperado la voz, que perdiera hace un par de años cuando tuvo que llamar a F. Vilar para que lo subrogara en mensaje presidencial a la población. Quizás haya evocado su presencia en el Antel Arena cuando convocó a sus acólitos para celebrar su prédica frentista, en ocasión de la rendición de cuentas de su gobierno por el año 2018.



Ahora parece solazarse con que sigan altos índices de homicidios, la mayor parte de ellos por actos criminales entre pandillas de narcos, las que proliferaron pese a haber cuadruplicado el presupuesto del Ministerio del Interior durante su administración y la de su antecesor y no hicieron más que mostrar ineficacia en cuanto a la seguridad de la población. Le pide al actual Presidente que haga lo que él no hizo, o sea que destituya al Ministro, muy probablemente porque tenía que echar además a su hermano.



También hace mención al número de desempleados obviando por supuesto el arrastre que su gobierno había dejado y a que no se trató de algo generado por la actual administración, sino de un fenómeno global.



Pese a que faltan unos mil seiscientos días para las próximas elecciones presidenciales, aparentemente la biología le funcionaría tan bien que hasta podríamos aspirar a una tercera presidencia. Obviamente con el apoyo renovador de figuras como Pepe y Danilo que serían los baluartes para apoyarla, dado el fracaso reciente de quienes pretendieron tomar el timón del FA.



No sabemos si volverá la fórmula “Tabaré-Sendic” que fuera la que condujera al último triunfo del FA.



Hasta se quejó de que sólo le faltara una semana más de tiempo para haber logrado el triunfo del FA en la segunda vuelta, en las elecciones del año pasado. ¡Se imaginan lo bien que estaríamos ahora sin la LUC, con cuarentena obligatoria y sin auditorías en el Mides! ¡Tampoco estaríamos rematando el avión presidencial “multi-propósito” que hasta ahora sólo nos costó dos millones seiscientos mil dólares!



¡Ni hablar de la “nueva normalidad”!… seguiríamos con la “vieja normalidad” o sea sin investigaciones en la Ursec por expedientes faltantes que según el “Pacha” estaban digitalizados, quizás junto con la “licenciatura” de R. Sendic que la Sra. Lucía dijo haber visto. Además, los “privados de libertad” seguirían disfrutando de sus cuatro mil “cortes carcelarios”, la frontera seguiría siendo una “zona franca” para la circulación de los estupefacientes y estaríamos alineados a Maduro, Ortega y Díaz Canel.



No recuerdo haber visto u oído a los ex-Presidentes Sanguinetti, Lacalle o Batlle criticando despiadadamente a sus predecesores a los pocos días de haber asumido; sí recuerdo que el Dr. Vázquez, luego de haber perdido las elecciones presidenciales de 1999 propuso en plena crisis financiera del 2002 declarar el “default” (no pago) de la deuda externa...