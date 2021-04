Suspensión del SICTRAC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El 6/4/2020, El Observador publicaba que el Gobierno suspendía indefinidamente al “Gran Hermano del Transporte”. Pasó un año y no tenemos ningún resultado.



El Sr. Ministro de Transporte, en el artículo manifestaba que tiene buen fin, pero que está mal implementado. Cuestionó la adjudicación del aparato que va en el camión. Hay alrededor de 17 empresas homologadas para colocarlo, por lo tanto no hay monopolio como se dijo.



Sabíamos que había una promesa electoral de tomar esta medida. Pero no de demorarlo tanto haciendo artilugios propios de la política, ejemplo, contratando al BID para hacer el estudio de la informalidad y evasión existente en el sector.



Varias gremiales del transporte con más de 100 años, en comisión de diputados, y varios medios de prensa ya han informado acerca de una evasión al BPS de 200 millones de dólares y 41% a la DGI.



Hoy se dice que el estudio del BID arrojaría una irregularidad de 160 a 200 millones de dólares por año, cifra que no sería nada despreciable para la situación que vivimos.



Pero es importante explicar que el SICTRAC es un complemento de la Guía de Carga Dcto. 184/2016 y Registro de Cargadores Dcto. 182/2016, que implica la trazabilidad de todas las cargas que se mueven en el sector.



No tengo ninguna duda que se cometen muchas más irregularidades no cuantificadas.



Pero como siempre es bueno tener documentos para decir las cosas, voy a demostrar lo que ha dicho el Ministerio de toda esta película que hemos asistido desde el año 2001 Ley 17296 Transporte Profesional, hasta hoy, con todos los gobiernos de turno.



- 23/6/2020 Suplemento MTOP en la pág 10 dice: “Estado deja de recaudar 500 millones de dólares en el año por irregularidades del transporte de carga”. (¿De dónde salió ese dato?).



- 10/7/2020 El País, el Sr. Ministro Heber dice que hay sectores del transporte de carga que trabajan en la irregularidad para ser rentables.



- 15/7/2020 ElPaís, Jerarca del MTOP dice que fuera de zafra, el sector del transporte de carga es un “viva la Pepa”. Agrega el Director de Transporte que: “Se estaría subdeclarando la mitad del aporte necesario (por trabajador). El transporte de carga establece un salario mínimo de $33 000 y pico. Se estaría subdeclarando promedialmente en el entorno de los $14.000, $15.000, $18.000, depende...”.



Conclusión: están todas las herramientas, pero no se usan.



El argumento esgrimido por el Ministerio de que no tiene los datos, no es real. En la guía tienen todos los datos del transportista, cargador, estimativo del valor del flete (tarifa referencia del MTOP), rutas a transitar, hora de carga y descarga etc.



No hay ninguna duda de que no existe voluntad política de ningún partido para regularizar, formalizar y poner en la horizontalidad al sector.



Y por último, no hay que olvidar que en nuestro país el 90% de la carga se mueve en camión, y que es de los pocos que se mueven las cargas dentro del país con remitos privados y no se utilizan documentos oficiales; por ende, no hay controles.