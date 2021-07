El supergás y las piscinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece que nos tomaran por tontos cuando dicen que usan supergás para calentar el agua de las piscinas. Usan ese argumento para cambiar el precio del supergás, que lo usa casi todo el mundo para cocinar y para las estufas.



Cuando más se usa es en invierno.



Me gustaría que el Sr. Durán aclare en sus estadísticas la cantidad de piscinas que se calientan con supergás.



De ser que no se quiere que se use el supergás para calentar piscinas, bastaría con dictar una resolución con esa prohibición y hacerla cumplir.

Con ese mismo argumento habría que cambiar el precio de la harina cuando se usa para hacer bizcochos y cuando se usa para una torta refinada.



El argumento de las piscinas que están usando es pueril. Si quieren subir el supergás háganlo, pero no nos tomen por tontos.