Y suma y sigue

@|No puede llamar la atención la publicidad explícita del PIT-CNT a la coalición oficialista.



Están velando por el futuro parlamentario de sus dirigentes. Caro anhelo costeado con el dinero de sus agremiados. Poco importa que estos sean de otro partido. El fin justifica los medios.



Una muestra más del estilo “democrático” de sus rectores y de la forma que adoptan sus decisiones. Claro que son coherentes, nunca renegaron de sus dioses paganos. Stalin es Zeus para ellos y no lo disimulan.



Al fin y al cabo lo que hacen con su brazo político es otorgarle un préstamo que seguramente se cobrarán con intereses leoninos en caso de ganar el continuismo oficialista.



El FA, como no podría ser de otro modo, agradecido con la gremial.



También con lo que aporta algún colectivo de artistas, que también tendrán su recompensa, por supuesto, sin reparar que también ellos viven de todos los espectadores que pagan por sus recitales u obras. Espectadores que quizá paradojalmente no sean mayoría los de su propio palo.



Hay que sumar y dentro de los sumandos están los políticos que no les importa violar la constitución.



Vendrá una reunión también de los más altos dirigentes con el presidente electo Alberto Fernández; seguro que se le pedirá una mano también.



¿Acaso este señor es el mismo que era jefe de gabinete, años atrás, cuando la administración Kirchner​ nos hizo la vida imposible por las papeleras? ¿Qué tantos puestos de trabajo costó por el bloqueo de los puentes? ¿Habrá quedado en el olvido la mano que se le pidió al “imperio” en el caso de un conflicto bélico con el vecino país?



En momentos de desesperación, a la hora de sumar, cualquier monedita sirve, y cualquier procedimiento es válido.