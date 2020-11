Sugerencia para UNICEF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No se puede desconocer la importancia que tienen organismos internacionales como UNICEF. Pero ante la campaña financiera que está haciendo en Uruguay, nos preguntamos hasta qué punto ha de tener el resultado esperado.



La organización pide fondos para ayudar a dar solución al problema de la falta de agua potable en otros países (y aquí nos imaginamos Haití, África y el Cercano Oriente) mediante tabletas potabilizadoras.



Pero este sistema no da solución al problema de fondo.



Nos preguntamos si es imposible para UNICEF impulsar campañas para la instalación de infraestructura con cañerías mediante préstamos con Bancos internacionales, como el Banco Mundial, el BID y lograr el apoyo de empresas privadas en todo el mundo.



Lo mismo con el tema de la alimentación. UNICEF trabaja con la FAO y ONG de apoyo a la agricultura.



Nos parece que con las estrategias de solución temporal no se consigue apoyo de particulares, que no van a ver resultados.