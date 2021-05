Una sugerencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sobre la campaña televisiva de Unicef hay cosas que no me quedan claras. Se pone dinero para pastillas de cloro en lugar de presionar a los gobiernos de turno para que hagan infraestructura para el agua potable.

La ONU puede hacerlo como organismo internacional.



En Haití no hay agua potable y tendría más sentido colaborar para infraestructura y no para pastillas. No dudamos que haya desnutrición, pero sería muy bueno que Unicef enseñe cómo sobrevivir en emergencia haciendo ollas comunes.