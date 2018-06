Sudacas for ever

@|Con altibajos, Sudamérica sigue mal.



Esta Sudamérica no tiene futuro, ni salida cierta a un futuro promisorio.

El Mercosur nunca funcionó, y la idea no estaba mal, pero con la idea sólo no se hacen las cosas. El problema muchas veces son los gobernantes y sus ideales, o formas de política.



Estuvimos muchos años con grandes países (Brasil, Argentina, etc.) y otros más, con cabezas de Izquierda, gobernando en forma contemporánea. Así nos fue...



Hoy tenemos el residuo de todos esas formas políticas aplicadas, véase Venezuela, Brasil, Argentina, y nosotros no escapamos de ello.



Venezuela está en un estado catastrófico, que ni una guerra mundial la hubiese dejado así, con una “cabeza dura” que se sigue dando contra las paredes, cueste lo que cueste...



Argentina se está endeudando en forma ininterrumpida y continua desde la era “Kirchnerista”, o antes, camino al desastre total, a la ruina FMI dependiente, con un futuro que más vale no analizar por los pobres habitantes y sus eternas generaciones descendientes...



Brasil, recuerdo el famoso “Brics”, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de países emergentes a potencias mundiales, no encuentra salida, no encuentra un camino seguro, pese a su inmenso poderío latente en materia productiva, industrial, etc., no le llega a los talones ni a Rusia, ni a China, y menos a India...



Estos gobiernos socialistas, de izquierda obsoleta, de ideales, pero no de realidades, llevaron a que Sudamérica continúe siendo lo que nadie quiere, faltan solo los arcos y las flechas...



Los juicios a políticos, gobernantes, directivos públicos, etc. siguen, y todos los países llenando cárceles, luego de destapar ollas podridas de negociados, coimas, arreglos, etc.



Nos embromamos entre nosotros mismos, jugamos en el mismo equipo y nos hacemos trampa...



Sudamérica es fabulosa, divide el mundo en dos, posee recursos naturales diversos, desde cuencas de agua dulce, petróleo, gas, minería, hasta tierras interminables y prodigiosas, sin guerras, sin desastres naturales, pero parece que Dios le ha dado “pan al que no tiene dientes...”.



No somos capaces de unirnos, de sacarle provecho a lo que tenemos, podríamos ser el granero del mundo, pero nos peleamos entre nosotros y millones se mueren de hambre...



En fin, yo le digo a mis hijos, si van a Europa o a EE.UU. y te dicen “sudaca”, no te enojes, tienen razón, lo somos...