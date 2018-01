¿Y el Sucive?

Patente de rodados



@| Ya todos sabemos que el Sucive es una entelequia; una cosa irreal que solo existe en la mente de las personas. Se desconoce dónde está, no tiene ventanilla de atención al público, teléfono de contacto, ni dirección de correo electrónico para presentar quejas o realizar reclamos. Por tal motivo presento mi situación a través de este prestigioso espacio con la esperanza de que algún funcionario de este sistema secreto lo lea y tome nota.



Suzuki Celerio extra full año 2014, patente anual $ 11.638. Fiat Siena EX año 2001, patente anual $ 10.481 (no tiene multas).



¿Quién hace las tablas comparativas del valor de los coches? Evidentemente algo está mal, los lectores podrán sacar sus propias conclusiones.