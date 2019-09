Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En febrero 2018, compré un auto 0 km, pero modelo anterior (año 2015) con equipamiento básico.



En la Intendencia de Florida me extendieron el permiso de circulación (provisorio) por más días, debido a que no sabían cuánto cobrarme de patente.



¡Hicieron la consulta y me cobraron por un modelo nuevo!



Fui a la División Tránsito de Florida (donde había empadronado), pero me dijeron que estaba bien.



En resumen, por un modelo básico y anterior, pago muchísimo más patente que otros iguales (mismo año, misma marca, mismo modelo) e incluso pago más que los modelos de equipamiento superior. Es como que te dijeran, en forma subliminal, pague sin chistar. Un disparate, por no decir un atropello.