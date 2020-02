Subversión en la Universidad de la República

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En estos momentos en que toda la enseñanza está dirigida y orientada por los sindicatos, por "el Partido" y por "curiosos", es bueno actualizar el informe elaborado por el Gral. Seregni, De Castro y Sena en 1968.



Pasaron casi 52 años de este informe y la tenebrosa situación en la enseñanza y en la Udelar sigue siendo la misma.



Corría el año 1968, cuando se hacía insoportable estudiar en la Universidad de la República y resultaba imposible cursar normalmente las carreras en los años promedios, es así que un estudiante de Ingeniería podría llegar a demorar 14 años en cursar su carrera y obtener su título habilitante.



Fue entonces cuando el Presidente Pacheco Areco, al ver el caos que reinaba en la Universidad Mayor de la República, por intermedio del entonces Ministro de Defensa, dio instrucciones a los Inspectores Generales del Ejército Gral. Líber Seregni, de la Armada Contralmirante Francisco De Castro y de la Fuerza Aérea Brig. Danilo Sena, para que inspeccionen la Universidad y elaboren un informe al respecto.



Acatando y compartiendo las órdenes de su Presidente, los tres Inspectores Generales y sus ayudantes designados, del lunes 26 de agosto al viernes 30 de agosto, se hicieron presente en las oficinas centrales de la Universidad de la República (Udelar) y en el resto de los locales universitarios, los cuales recorrieron, sacando sus apuntes y fotografías para entregarle al Presidente Pacheco un informe final. El fin de semana del sábado 31 de agosto y domingo 1° de setiembre, el Inspector Gral. Líber Seregni, se dedicó a elaborar el borrador del informe, que como se le acabaron las hojas, el final del mismo lo estampó en la parte posterior de un sobre color manila, borrador que entregó al Inspector Gral. de la Fuerza Aérea Brig. Gral. Danilo Sena el domingo 1° de setiembre, en horas del mediodía.



Aprobado dicho borrador por los tres jerarcas militares, el lunes 2 de setiembre, en forma conjunta entregaron al Presidente Pacheco el "Acta de Constatación", quedando la misma registrada como documento oficial.



De la lectura final del mismo basta solo analizar alguno de los literales, para tener una idea de lo que constataron dentro de la mayor casa de estudios los jerarcas militares.



a) Los locales destinados a los centros estudiantiles de las distintas Facultades, constituyen núcleos, que al no ser controlados por la autoridad docente, realizan actividades subversivas.



b) Algunos centros universitarios han sido utilizados como focos de agresión y como lugares de refugio para los responsables de ilícitos, constituyendo depósitos de materiales apropiados para alterar el orden (construcción de barricadas callejeras, encendidos de fogatas, etc.).



c) Las viviendas de los estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Agronomía, son utilizadas sin control alguno.



d) La autoridad docente expresa que no apoya ni estimula los desmanes estudiantiles que perturban el orden público. Pero resulta probado que no se tomaron las previsiones adecuadas, ejerciendo la autoridad para que en los locales universitarios no se realicen los actos preparatorios de los ilícitos de pública notoriedad.



e) La documentación estructurada - Acta de Constatación - con la amplia colaboración de las autoridades universitarias, prueba fehacientemente la presencia de organizaciones subversivas materiales e ideológicas ajenas y contrarias a la finalidad de la Universidad y que algunos centros docentes fueron utilizados como base de partida para actos de agresión o de perturbación del orden público. Saluda a Ud. atentamente: El Inspector General del Ejército, Gral. Líber Seregni. El Inspector General de la Marina, Contralmirante Francisco de Castro. El Inspector General de la Fuerza Aérea, Brigadier Danilo Sena.



Quizá este documento actualice la memoria de muchos que hoy ven el tema de la enseñanza en general como algo secundario, solucionable con un doble voto y que al final del camino es algo que no captura votos.



Lo que no deben olvidar es que los ciclos históricos se repiten.