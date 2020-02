Subsidio a legisladores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Cuando leí la noticia no lo podía creer.



Resulta que Sendic va a cobrar un subsidio superior a $370.000; sí leyó bien, esa suma.



La verdad es que produce una gran indignación que se le otorgue a este señor este beneficio, más allá de que la ley así lo disponga.



Este señor fue procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones por el uso irregular de la tarjeta corporativa de Ancap (o sea utilizó el dinero público para intereses personales).



Además, nos mintió a todos respecto a un título que supuestamente tenía, pero que nunca presentó.



Tuvo que renunciar a su cargo de vicepresidente de la República (primera vez en la historia del país) por las irregularidades que cometió. Mucha gente de su partido le pedía a gritos que se fuera, que dejara su cargo de una buena vez.



Al otro día de la renuncia, hace ya dos años, solicitó el subsidio, justificando que no tenía otro ingreso y que no se había enriquecido con la política. Pero como hubo un gran revuelo por todo lo que se descubrió decidió esperar hasta ahora para comenzar a cobrarlo.



Y ni que hablar del estado en que dejó Ancap; fundida.



Pues resulta que ahora se le va a pagar tal suma de dinero; o sea un premio en vez de un castigo.