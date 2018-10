Subsidiar indecisos

@|He estado mucha parte de mi vida en un dilema existencial. Por parte de mi padre debí ser agricultor y por los gustos de mi madre, ganadero.



Pues bien, dado que el Estado va a subvencionar a los indecisos (estos que se cambian de un sexo a otro), creo me merezco también una pensión.



Las sequías y las inundaciones no nos han dejado trabajar en varias ocasiones, como las dictaduras, por eso creo merecer una pensión vitalicia.

Ahora tengo otra duda, ¿de qué me podría disfrazar para llamar la atención? Tal vez de ternero; el hijo de la oveja que también está desconcertado.



Los grupos y corporaciones han llevado ciertos pedidos y reclamaciones al disparate.



Bien porque quieras ejercer tu libertad (puedes ser tambero), pero no que tengas por eso derechos extraordinarios y además que los paguemos todos con un BPS deficitario. (Que reparte dádivas como si a los legítimos destinatarios se nos pagara bien).



En fin, espero que la cordura de la mayoría prime frente a las presiones.

La caza del voto es una zanahoria puesta por delante, que es difícil de ignorar para un político, y si bien el total se hace con las sumas de los parciales, que no se olviden de nosotros los anónimos comunes, las mayorías silenciosas.



Ah me olvidaba, quisiera prioridad en las vacantes de AFE (paran bastante y parece que por tres años no podrán trabajar).