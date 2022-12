El submundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es donde se pretende hundir a la nación.



Los intereses sectarios, sumada la ignorancia instaurada, crecen día a día, llevando a un presente de violencia, muerte, drogas y enfrentamientos que antes no había, con estas características. Una mezcla fatídica donde es difícil conversar. No permitiendo dar lugar a la comprensión de las obligaciones básicas sobre trabajo y educación, mirando al futuro.



Mientras, repitiendo engaños, interrogantes y negación a toda propuesta en el diario acontecer, conforman una estrategia para acorralar y mantener en la duda a la población.



Cándida versión de todo poder avasallante, en el cual no interesa la verdad ni la justicia. Un circo que la nación tolera sin poner freno al desatino.



Ante esta escalada de violencia y su falta de contención, juegan con los límites de la tolerancia y la benevolencia, ya que llegan a proponer destruir la democracia por la fuerza.



Bien se conoce a quienes están tras bambalinas, con sus denigrantes e intolerables antecedentes que tanto ocultan e intentan disfrazar.



¿Hay que usar sus propias armas? No. Primero la difusión permanente de los logros alcanzados y en curso, gracias al gobierno democrático.



Por otro lado, entrar en el juego de enfatizar y reiterar las barbaries y resultados instalados por esos sujetos, sin dejar de reiterarlos. El pueblo debe saber.



Táctica que han usado ocultando sus realidades y ruinas llevadas a cabo. Ya que es claro que esto va mucho más allá de la libertad que lo tolera, haciendo evidente la obligación de poner coto a la mentira e intentos desestabilizadores cuyo fin real es el caos. Los hechos de las últimas horas lo demuestran.



Ya se vivieron esos tiempos, que no se repitan. Paz y trabajo.



El pueblo tiene que conocer la realidad y las bufonadas diarias. El tiempo pasa y hay que esclarecer para demostrar la realidad, no la simulación permanente de comediantes conocidos, expertos en dichas lides.