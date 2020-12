De lo sublime a...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El Poder Ejecutivo propuso reglamentar el artículo 38 de la Constitución: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”. Allí se suspenden por 60 días las aglomeraciones que atenten contra la salud pública y se disponen otras medidas y facultades a ser llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios competentes y por las Intendencias.



Por su parte, el Frente Amplio propuso hacerlo con el art. 44, que reza así: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”.



En este caso su propuesta sería así: “mientras se mantenga el estado de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, sólo se permitirá la participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social en espacios públicos hasta un número máximo de 30 personas, salvo aquellas situaciones que tengan un protocolo específico al respecto, debidamente aprobado por la Autoridad Sanitaria.



En todos los casos se deberán respetar las medidas de distanciamiento social y utilizar los elementos de protección personal, que disponga el Ministerio de Salud Pública”.



Al parecer existe una amnesia política aguda en el FA, ya que era de orden votar el proyecto de ley o abstenerse, pero no pretender incorporar temas de discusión por el mero hecho de marcar la cancha. La pretensión de que sea el MSP quien actúe en primera línea para disgregar una barra de adolescentes tomando bebidas pasándose la botella en una plaza, parece no tener mayor sentido práctico y más cuando el número sea menor de 30. ¿Quién del MSP se encargaría? Una enfermera que atiende un CTI, o quizás el Ministro Salinas piloteando una moto con un megáfono para dirigirse a los “gurises” de la ex Ministra Arismendi.



Total se trata de gente que está un poquito más ocupada en estos últimos 9 meses, que estos constructores de muros de yerba y develados en hacerles creer a unos ilusos que se están ocupando de su porvenir, ¡cuando ya estuvieron 15 años gobernando! Y ¡ah!, mientras tanto siguen cobrando jugosos sueldos que pagamos los miembros de la sociedad uruguaya y cuando se les pide adelantar la licencia, a cambio piden una “monedita” que también pagaríamos los ya mencionados.